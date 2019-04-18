"Ліверпуль" та "Тоттенгем" стали останніми півфіналістами Ліги Чемпіонів

Англійські "Тоттенгем" та "Ліверпуль" стали останніми півфіналістами Ліги Чемпіонів.

У матчі-відповідь чвертьфіналу Ліги Чемпіонів "Ліверпуль" переграв "Порту" з рахунком 4:1. Нагадаємо, що перший матч у Ліверпулі завершився перемогою британців з рахунком 2:0.

На 27-й хвилині після удару Садіо Мане рахунок у грі став 1:0 на користь англійців. Португальці до пропущеного голу мали кілька моментів, щоб пробити ворота "Ліверпуля", але добре грав Аліссон.

На 65-й хвилині "Ліверпуль" забив другий гол у ворота "Порту". Мохамед Салах вийшов на ударну позицію і легко переграв Ікера Касільяса - 2:0. Через кілька хвилин "Порту" відіграв один м'яч після удару головою Едера Мілітао. На 77-й хвилині після удару головою Роберто Фірміно рахунок став 3:1 на користь "мерсисайдців".

На 84-й хвилині розгром "Порту" завершився влучним ударом Віргіла ван Дейка - 4:1.

В іншому чвертьфінальному матчі "Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" обидві команди видали фантастичний перший тайм, забивши п'ять голів. Вже на четвертій хвилині після влучного удару Рахіма Стерлінга "Сіті" повели в рахунку. Але "шпори" швидко відігралися.

На восьмій хвилині Сон Хин Мін зрівнює рахунок. За дві хвилини кореєць Сон знову пробиває ворота "Манчестера" - 1:2. За хвилину рахунок в матчі стає знову нічийним. Після удару Бернарду Сілви м'яч зрикошетив від Денні Роуза і залетів у ворота "Тоттенгема" - 2:2.

На 21-й хвилині Стерлінг на дальній штанзі замикає простріл і "городяни" ведуть вже з рахунком 3:2.

На старті другого тайму команди знову обмінялися гольовими моментами, а на 59-й хвилині "Манчестер" забиває четвертий гол у ворота "Тоттенгема". Серхіо Агуеро пробив сильно з кута воротарського майданчика у ближній кут воріт Уго Льоріса - 4:2.

На 73-й хвилині рахунок стає вже 4:3, і за таким результатом до півфіналу проходять "шпори". Фернандо Льоренте забиває у стрибку стегном, і судді довелося дивитися систему VAR, щоб визначити, чи влучив м'яч при ударі в руку іспанцю.

На третій доданій хвилині до основного часу "Манчестер Сіті" забиває п'ятий гол, але суддя фіксує положення поза грою в Агуеро, і гол Стерлінга не зараховують. Отже, 4:3 і до півфіналу виходить "Тоттенгем", що виграв перший матч у "Манчестера" з рахунком 1:0.

У півфіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться "Тоттенгем" з "Аяксом" та "Ліверпуль" з "Барселоною".