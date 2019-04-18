"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" стали последними полуфиналистами Лиги Чемпионов

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" стали последними полуфиналистами Лиги Чемпионов.

В матче четвертьфинала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 4: 1. Напомним, что первый матч в Ливерпуле завершился победой британцев со счетом 2:0.

На 27-й минуте после удара Садио Мане счет в игре стал 1:0 в пользу англичан. Португальцы до пропущенного гола имели несколько моментов, чтобы пробить ворота "Ливерпуля", но хорошо играл Алиссон.

На 65-й минуте "Ливерпуль" забил второй гол в ворота "Порту". Мохамед Салах вышел на ударную позицию и легко переиграл Икера Касильяса - 2:0. Через несколько минут "Порту" отыграл один мяч после удара головой Эдера Милитао. На 77-й минуте после удара головой Фирмино счет стал 3: 1 в пользу "мерсисайдцев".

На 84-й минуте разгром "Порту" завершился точным ударом Виргила ван Дейка - 4:1.

В другом четвертьфинальном матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" обе команды выдали фантастический первый тайм, забив пять голов. Уже на четвертой минуте после точного удара Рахима Стерлинга "Сити" повели в счете. Но "шпоры" быстро отыгрались.

На восьмой минуте Сон Хын Мин сравнивает счет. За две минуты кореец Сон снова пробивает ворота "Манчестера" - 1:2. Через минуту счет в матче становится снова ничейным. После удара Бернарду Силвы мяч срикошетил от Дэнни Роуза и залетел в ворота "Тоттенхэма" - 2: 2.

На 21-й минуте Стерлинг на дальней штанге замыкает прострел и "горожане" ведут уже со счетом 3: 2.

На старте второго тайма команды снова обменялись голевыми моментами, а на 59-й минуте "Манчестер" забивает четвертый гол в ворота "Тоттенхэма". Серхио Агуэро пробил сильно с угла вратарской в ​​ближний угол ворот Уго Льориса - 4:2.

На 73-й минуте счет становится уже 4:3, и с таким результатом в полуфинал проходят "шпоры". Фернандо Льоренте забивает в прыжке бедром, и судье пришлось смотреть систему VAR, чтобы определить, попал ли мяч при ударе в руку испанцу.

На третьей добавленной минуте к основному времени "Манчестер Сити" забивает пятый гол, но судья фиксирует положение вне игры в Агуэро, и гол Стерлинга не засчитывают. 4:3 и в полуфинал выходит "Тоттенхэм", который выиграл первый матч у "Манчестера" со счетом 1:0.

В полуфинале Лиги Чемпионов встретятся "Тоттенхэм" с "Аяксом" и "Ливерпуль" с "Барселоной".