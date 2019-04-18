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У Зеленського спростовують співпрацю з американськими лобістами

Четвер, 18 квітня 2019, 03:52

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського заявляє, що не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.

Відповідна заява опублікована у Facebook "Команди Зеленського".

У команді кандидата у президенти запевняють, що не мають контакту з компанією Signal Group. 

"Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава "Нафтогазу", ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського", - додали там.

"Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою в підході відносно кадрових питань полягає в тому, що ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо.

Саме ця позиція відрізняє нас від представників "старих" політичних еліт", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

  • Раніше "Радіо Свобода" повідомила, що Зеленський найняв лобістську фірму Signal Group Consulting з Вашингтону, щоб покращити свій міжнародний імідж та організувати зустрічі членів свого штабу з чиновниками в США. Підтверження цього журналісти отримали від представника фірми Джона Проктера.
  • Зазначається, що Зеленський і партія "Слуга народу" заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів. 
  • За даними джерел видання у штабі Зеленського, Signal Group Consulting організувала зустрічі для голови штабу і лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова та старшого економічного радника Олега Дубини, який раінше був віце-прем'єр-міністром Укрпїни та главою "Нафтогазу".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСША
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