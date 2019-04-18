У Зеленського спростовують співпрацю з американськими лобістами

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського заявляє, що не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.

Відповідна заява опублікована у Facebook "Команди Зеленського".

У команді кандидата у президенти запевняють, що не мають контакту з компанією Signal Group.

"Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава "Нафтогазу", ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського", - додали там.

"Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою в підході відносно кадрових питань полягає в тому, що ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо.

Саме ця позиція відрізняє нас від представників "старих" політичних еліт", - йдеться у заяві.

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