В Зеленского опровергают сотрудничество с американскими лоббистами
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США.
Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".
В команде кандидата в президенты уверяют, что не имеют контакта с компанией Signal Group.
"Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского", - добавили там.
"Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем.
Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - говорится в заявлении.
Напоминем:
- "Радио Свобода" сообщило, что Зеленский нанял лоббистскую фирму Signal Group Consulting из Вашингтона, чтобы улучшить свой международный имидж и организовать встречи членов своего штаба с чиновниками в США. Подтверждение этого журналисты получили от представителя фирмы Джона Проктера.
- Отмечается, что Зеленский и партия "Слуга народа" заплатили Signal Group Consulting 60 тысяч долларов.
- По данным источников издания в штабе Зеленского, Signal Group Consulting организовала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и старшего экономического советника Олега Дубины, которые ранее был вице-премьером Украины и главой "Нафтогаза".