В Зеленского опровергают сотрудничество с американскими лоббистами

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".

В команде кандидата в президенты уверяют, что не имеют контакта с компанией Signal Group.

"Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского", - добавили там.

"Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем.

Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - говорится в заявлении.

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