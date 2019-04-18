ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений

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Четвер, 18 квітня 2019, 07:32

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, - міномети калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців ОС немає. Від початку поточної доби окупанти обстріляли українські позиції біля Світлодарська, 1 військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

Усі порушення режиму припинення вогню бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військ: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - біля села Миколаївка; з мінометів калібру 82 мм - в районі села Водяне. 

З озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - двічі поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 - в районі села Павлопіль.

З автоматичних станкових гранатометів - біля населених пунктів Лебединське і Широкине; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі села Новоселівка Друга.

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох - поранено.

"Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у звіті.

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Теми: ООС бойові дії


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