Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений

Четвер, 18 квітня 2019, 07:32

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, - міномети калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців ОС немає. Від початку поточної доби окупанти обстріляли українські позиції біля Світлодарська, 1 військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

Усі порушення режиму припинення вогню бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військ: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - біля села Миколаївка; з мінометів калібру 82 мм - в районі села Водяне. 

З озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - двічі поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 - в районі села Павлопіль.

З автоматичних станкових гранатометів - біля населених пунктів Лебединське і Широкине; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі села Новоселівка Друга.

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох - поранено.

"Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: