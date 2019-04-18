ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый

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Четверг, 18 апреля 2019, 07:32

За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, - минометы калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих ОС нет. С начала текущих суток оккупанты обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, 1 военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 18 апреля.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

Все нарушения режима прекращения огня боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских войск: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм - в районе села Водяное.

Из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 - в районе села Павлополь.

Из автоматических станковых гранатометов - возле населенных пунктов Лебединское и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Новоселовка Вторая.

По данным разведки, 17 апреля 2 оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены.

"С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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