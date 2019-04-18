Зеленський не хоче на Банкову і вигадав "батіжок" для нардепів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський хотів би працювати не в Адміністрації президента на вулиці Банковій, а в якійсь іншій будівлі у стилі "відкритого простору".

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", яке дав, бо програв журналісту в теніс під час першого туру виборів.

"У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум", – заявив кандидат, говорячи про свої плани в разі перемоги.

"Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію?", – додав Зеленський.

На запитання, чи з'їде він із Банкової шоумен відповів: "Дуже хочу".

"Я сказав своїм хлопцям: шукаєте якийсь ореп space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А її (будівлю Адміністрації президента – ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би якійсь... Не знаю, не знаю...", – сказав Зеленський.

Також шоумен пообіцяв не перекривати дороги через президентський кортеж, навіть якщо доведеться стояти в заторах. І припустив, що перенесе "резиденцію" за межі Києва – туди, "де немає пробок".

Він заявив, що літати хотів би рейсовими літаками, а три президентських борти – "продати до бісової матері". "Ну, хоч два борти можна було б продати? А навіщо їм три? А хто на них літає?", – додав артист.

Крім того, кандидат запевнив, що не збирається керувати парламентом, тиснути на суддів або антикорупційні органи, але планує подавати законопроекти своєї команди у Верховну Раду..

"Я, як мінімум, буду це робити. Чесно кажучи, я розумію, що я можу втратити рейтинги, але ж суспільство побачить, що я роблю. Все, що я зможу зробити в рамках своїх повноважень, суспільство це побачить. Я думаю, воно повинно оцінити", – сказав Зеленський.

На запитання, як він буде просувати те, "чого хоче суспільство", якщо це не захоче підтримати Верховна Рада, він відповів: "Я подаю законопроект про зняття недоторканності з депутатів, президента, суддів".

"Не знімають. Це бачать люди?.. Все. Далі я зроблю таке звернення, після якого всі ці депутати побачать зустрічі з їхніми виборцями", – змоделював ситуацію Зеленський.

"Я не згоден, що вони не будуть приймати деякі закони. Я не згоден. Ви знаєте, яке у нас суспільство. А в чому проблема? Я не розумію", – додав він..

На запитання, чи буде він "тиснути народним гнівом", кандидат у президенти лише відповів: "Всі перед законом рівні".