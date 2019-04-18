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Зеленский не хочет на Банковую и придумал "кнутик" для нардепов

Четверг, 18 апреля 2019, 10:09

Кандидат в президенты Владимир Зеленский хотел бы работать не в Администрации президента на улице Банковой, а в каком-то другом здании в стиле "открытого пространства".

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое дал, потому что проиграл журналисту в теннис.

"У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум", – заявил кандидат, говоря о своих планах в случае победы.

"Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию?", – добавил Зеленский.

На вопрос, съедет ли он с Банковой, шоумен ответил: "Очень хочу".

"Я сказал своим ребятам: ищете какой-то ореп space, какой-то unit интересный... Да, я хочу. А ее (Администрацию президента как здание – ред.), если позволит общество, отдал бы какой-то... Не знаю, не знаю... ", – сказал Зеленский.

Также шоумен пообещал не перекрывать дороги из-за президентского кортежа, даже если придется стоять в пробках. И предположил, что перенесет "резиденцию" за пределы Киева – туда, "где нет пробок".

Он заявил, что летать хотел бы рейсовыми самолетами, а три президентских борта – "продать к чертовой матери". "Ну, хоть два борта можно было бы продать? А зачем им три? А кто на них летает?", – добавил артист.

Кроме того, кандидат заверил, что не собирается руководить парламентом, давить на судей или антикоррупционные органы, но планирует подавать законопроекты своей команды в Верховную Раду.

"Я, как минимум, буду это делать. Честно говоря, я понимаю, что я могу потерять рейтинги, но общество увидит, что я делаю. Все, что я смогу сделать в рамках своих полномочий, общество это увидит. Я думаю, оно должно оценить", – сказал Зеленский.

На вопрос, как он будет продвигать то, "чего хочет общество", если это не захочет поддержать Верховная Рада, он ответил: "Я подаю законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, президента, судей".

"Не снимают. Это видят люди? .. Все. Дальше я сделаю такое обращение, после которого все эти депутаты увидят встречи с их избирателями", – смоделировал ситуацию Зеленский.

"Я не согласен, что они не будут принимать некоторые законы. Я не согласен. Вы знаете, какое у нас общество. А в чем проблема? Я не понимаю", – добавил он.

На вопрос, будет ли он "давить народным гневом", кандидат в президенты лишь ответил: "Все перед законом равны".

УП, дополнено

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Администрация президентаВерховная Рада
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