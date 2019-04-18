Ще одна соціологія показала величезний відрив Зеленського

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Четвер, 18 квітня 2019, 11:27
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

У другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 27% виборців. 

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" з 12 до 16 квітня.

При цьому, більше 20% опитаних зазначили, що підуть на вибори, однак ще не визначилися з кандидатом.

За даними дослідження, Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях.

"Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. При цьому на Заході позиції обох кандидатів майже рівні", - повідомили соціологи.

 

Відзначається, що 62% опитаних вірять, що наступним президентом стане Зеленський, 17% – Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю.

Дослідження проводилося серед 3000 респондентів віком від 18 років з 12 до 16 квітня. Похибка репрезентативності дослідження  не більше 1,8%.

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Хто їх вибрав, або Як виглядає виборець Зеленського і Порошенка

Нагадаємо: 

  • 11 квітня результати першого соціологічного опитування, оприлюдненого Соціологічною групою "Рейтинг" після 1 туру, показували електоральний розклад 71,4% проти 28,6% на користь Зеленського.
  • 16 квітня соціологи опублікували результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За результатами дослідження, Володимир Зеленський випереджає Порошенка на 47%.
  • Зокрема, за Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за Порошенка - 25,4%% респондентів.
  • При цьому 16 квітня Порошенко повідомив, що за соціологічними даними, близько 60% готові підтримати Володимира Зеленського, а 40% - підтримують його і він буде боротися  за голоси тих 60%, які планують голосувати за його опонента.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня, а дебати між кандидатами - 19 квітня.

Українська правда

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Теми: соціологія опитування Порошенко Зеленський вибори президента 2019


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