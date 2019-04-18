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Зеленский пообещал стоять в пробках, чтобы не страдали люди

Четверг, 18 апреля 2019, 12:15

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах, будет стоять в пробках и не собирается перекрывать дороги, чтобы добраться на работу.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина 17 апреля, которое журналист выиграл у Зеленского 31 марта в настольный теннис.

"Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги. Пробки это ужас, почему из-за политиков должны страдать люди", - ответил Зеленский на вопрос, будет ли пользоваться президентским кортежем.

На вопрос об опасности, в случае отказа от кортежа, Зеленский заявил, что есть несколько варианта.

"Первый. Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева. Ну, если я пойму, если мне по безопасности скажут, что так нельзя. Ты тут пришел, куча кланов хотят тебя грохнуть, значит, перенесем за город...", - сказал кандидат в президенты.

На уточнение, что почти так же сделал осужденный за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, Зеленский попросил не троллить его Януковичем.

Также он сказал, что не видит необходимости в трех президентских бортах и ​​нужно их продать, хотя бы два. Зеленский заявил, что хотел бы летать на рейсовом самолете, "а получится, не получится - уже как Бог даст".

По его словам, он не видит никакого смысла в государственных резиденциях, однако не ответил, где будет жить, в случае победы на выборах президента.

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - сказал Зеленский.

Напомним:

  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, в него прошли действующий президент Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
  • По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 73% украинцев, за Порошенко - 27% избирателей.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидентвыборы президента 2019
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