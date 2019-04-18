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Сюмар: Наймаразматичніші "правки" до закону про квоти подавав "Квартал 95"

Четвер, 18 квітня 2019, 13:12

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар заявила, що закон про квоти погоджувався з усіма великими телегрупами, а студія "Квартал 95" подавала до закону маразматичні правки, щоб його нівелювати.

Про це вона написала у Facebook, відреагувавши на інтерв’ю кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Зокрема, Зеленський заявив, що закон про квоти приймали не зовсім телевізійні люди і розповів, що зустрічався з цього приводу з Сюмар.

"Це правда. Обговорювали. До відома відомого "руководителя телевизионного бизнеса", який уявлення ЗЕленого не має як пишуться і ухвалюються закони - закон про квоти був розроблений і погоджений з усіма великими українськими телегрупами - 1+1, Старлайти, ТРК Україна... Думаю? що Ткаченка і Богуцького важко назвати не "спеціалістами", - написала Сюмар.

Олександр Ткаченко - генеральний директор групи "1+1 медіа", а Олександр Богуцький колишній директор медіагрупи StarLightMedia та телеканалу СТБ.

"Але найбільш маразматичні правки, аби нівелювати закон подавав саме Квартал 95, бо це не єдина студія, що не може виробляти контент українською. Мови не знає. І правки писали люди, явно далекі від законодавчої техніки", - зазначила голова комітету ВР з питань свободи слова.

Вона також зазначила, що "правки" студії відхилили і закон дав свій позитивний ефект - 92% української мови в ефірі. Плюс капіталізація галузі.

За словами Сюмар, проти квот були лише відверто проросійські.

Нагадаємо:

  • В інтерв'ю Зеленський заявив, що не можна забирати в людей російськомовне телебачення. Зеленський вважає, що мовні квоти повинні бути, але є питання щодо їх регулювання. "Там є хитрість, додаток із цими квотами. Взагалі: більший відсоток української мови, а далі – різні мови, тому що там треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською", - сказав кандидат у президенти.
  • Сам Зеленський у побуті російськомовний, його телевізійний контент – переважно також.
  • Вибори президента відбудуться 21 квітня між Зеленським і Петром Порошенком.

Українська правда
Теми: Зеленськиймовазакон про мовивибори президента 2019
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