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Сюмар: Самые маразматические "правки" к закону о квотах подавал "Квартал 95"

Четверг, 18 апреля 2019, 13:12

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила, что закон о квотах соглашался со всеми крупными телегруппами, а студия "Квартал 95" подавала в закон маразматические правки, чтобы его нивелировать.

Об этом она написала в Facebook, отреагировав на интервью кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В частности, Зеленский заявил, что закон о квотах принимали не совсем телевизионные люди и рассказал, что встречался по этому поводу с Сюмар.

"Это правда. Обсуждали. К сведению известного "руководителя телевизионному бизнеса", который представление Зеленого не имеет о том, как пишутся и принимаются законы - закон о квотах был разработан и согласован со всеми крупными украинскими телегруппами - 1+1, Старлайт, ТРК Украина ... думаю? что Ткаченко и Богуцкого трудно назвать не "специалистами", - написала Сюмар.

Александр Ткаченко - генеральный директор группы "1+1 медиа", а Александр Богуцкий бывший директор медиагруппы StarLightMedia и телеканала СТБ.

"Но наиболее маразматические правки, чтобы нивелировать закон подавал именно Квартал 95, потому что это единственная студия, которая не может производить контент на украинском. Языки не знает. И правки писали люди, явно далекие от законодательной техники", - отметила председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.

Она также отметила, что "правки" студии отклонили и закон дал свой положительный эффект - 92% украинского языка в эфире. Плюс капитализация отрасли.

По словам Сюмар, против квот были только откровенно пророссийские.

Напомним:

  • В интервью Зеленский заявил, что нельзя отнимать у людей русскоязычное телевидение. Зеленский считает, что языковые квоты должны быть, но вопрос в их регулировании. "Там есть хитрость, приложение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше - разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит на российском языке", - сказал кандидат в президенты.
  • Зеленский в быту русскоязычен, его телевизионный контент – преимущественно тоже.
  • Выборы президента состоятся 21 апреля между Зеленским и Петром Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийязыкзакон о языкахвыборы президента 2019
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