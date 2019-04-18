МОЗ: Зеленський проявив необізнаність, говорячи про медреформу

Кандидат у президенти Володимир Зеленський продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я.

Так у Міністерстві охорони здоров'я відреагували на його слова, сказані в інтерв’ю "РБК-Україна".

Зеленський дорікнув законодавцям за те, що медичну реформу не обговорили з людьми: "Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа".

МОЗ заявляє: "Концепція змін у системі охорони здоров’я була розроблена експертами ще у 2014 році. Перед запуском трансформації системи охорони здоров’я і поданням проекту закону до Верховної Ради МОЗ провело серію консультацій із зацікавленими сторонами (пацієнтами, медиками, керівниками медичних закладів, органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій) у всіх регіонах країни".

"У консультаціях, які проводилися у два етапи упродовж року, взяли участь 7,5 тисяч людей. На основі рекомендацій і зауважень було розроблено проект закону і подальший план дій втілення змін. Також з регіонами обговорювали проект концепції трансформації екстреної медичної допомоги", – додає відомство.

МОЗ зазначає, що з 27,3 мільйонів пацієнтів, які обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, 70% задоволені ним (дані КМІС за березень).

І додає, що у світі саме на рівні співпраці пацієнта з лікарем первинної ланки "вирішують близько 70% усіх проблем зі здоров’ям, у тому числі – питання підвищеної температури, недопущення станів загострення хронічних хвороб чи профілактики захворювань".

"Динаміка вибору свого лікаря і рівень задоволення громадян свідчать про підтримку трансформації охорони здоров’я і добре пропрацьований план змін, який реалізує нинішня команда МОЗ України у співпраці з урядом Володимира Гройсмана, місцевою владою, закладами охорони здоров’я, медиками і пацієнтами", – заявляє міністерство

"Виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував. Правила виклику екстреної медичної допомоги затверджені наказом МОЗ від 1 червня 2009 року № 370. Зміни до цього нормативного акту не вносились, він є чинним на сьогоднішній день, і саме ним керуються диспетчери швидкої допомоги, приймаючи виклики", – додає відомство.

За твердженням МОЗ, трансформація системи екстреної допомоги, яку впроваджує уряд із цього року, "зосереджена на тому, щоб усі українці у критичному стані якомога швидше отримали якісну допомогу".

"Нині понад 70% викликів швидкої – це непрофільні випадки. Екстрена допомога досі обслуговує ці випадки, через що часто не може вчасно надати необхідну допомогу людям у критичному стані, зокрема – дітям", – заявляє МОЗ.

"Звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги. Серед невідкладних станів – стан дітей до 2 років (у тому числі підвищена температура), знепритомлення у дітей чи дорослих, ознаки серцевих нападів і інші стани, які можуть загрожувати життю", – стверджує міністерство.

За його даними, "люди у станах, які не загрожують життю (незначне підвищення температури чи тиску без додаткових симптомів, випадки загострення хронічних хвороб тощо) також отримують необхідну допомогу".

"Якщо на регіональному рівні не визначений механізм надання медичної допомоги в неекстрених випадках, до таких пацієнтів виїжджають бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги протягом 1 години з моменту отримання звернення", – заявляє МОЗ.

Кандидати у президенти несуть підвищену відповідальність перед суспільством. Тому розповсюдження ними фейків та дезінформації просто неприпустимо. Закликаємо бути відповідальними та не вводити в оману українців, зокрема про трансформацію охорони здоров`я. https://t.co/lQnBTzPSUT — Уляна Супрун (@usuprun) 18 квітня 2019 р.

Міністерство закликає політиків не поширювати фейки і дезінформацію.