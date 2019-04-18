МОЗ: Зеленский проявил неосведомленность, говоря о медреформе

Кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения.

Так в Министерстве здравоохранения отреагировали на его слова, сказанные в интервью "РБК-Украина".

Зеленский упрекнул законодателей в том, что медицинскую реформу не обсудили с людьми: "Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце останавливается, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа".

Минздрав заявляет: "Концепция изменений в системе здравоохранения была разработана экспертами еще в 2014 году. Перед запуском трансформации системы здравоохранения и подачей проекта закона в Верховную Раду МОЗ провел серию консультаций с заинтересованными сторонами (пациентами, медиками, руководителями медучреждений, органов местного самоуправления, местных администраций) во всех регионах страны".

"В консультациях, которые проводились в два этапа в течение года, участвовали 7,5 тысяч человек. На основе рекомендаций и замечаний был разработан проект закона и дальнейшем плане действий по воплощению изменений. Также с регионами обсуждали проект концепции трансформации экстренной медицинской помощи", – добавляет ведомство.

Минздрав отмечает, что из 27,3 миллионов пациентов, выбравших своего семейного врача, терапевта или педиатра, 70% довольны (данные КМИС за март).

И добавляет, что в мире именно на уровне сотрудничества пациента с врачом первичного звена "решают порядка 70% всех проблем со здоровьем, в том числе – вопросы повышенной температуры, недопущения состояний обострения хронических болезней или профилактики заболеваний".

"Динамика выбора своего врача и уровень удовлетворения граждан свидетельствуют о поддержке трансформации здравоохранения и хорошо проработанном плане изменений, который реализует нынешняя команда МОЗ Украины в сотрудничестве с правительством Владимира Гройсмана, местными властями, учреждениями здравоохранения, медиками и пациентами", – заявляет министерство

"Вызовы скорой помощи никто не отменял. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года №370. Изменения в этот нормативный акт не вносились, он действует по сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы", – добавляет ведомство.

По утверждению МОЗа, трансформация системы экстренной помощи, которую проводит правительство с этого года, "сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получали качественную помощь".

"Сейчас более 70% вызовов скорой – это непрофильные случаи. Экстренная помощь до сих пор обслуживает эти случаи, из-за чего часто не может вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии, в том числе – детям", – заявляет МОЗ.

"Обращения родителей маленьких пациентов являются экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи. Среди неотложных состояний – состояние детей до 2 лет (в том числе повышенная температура), потеря сознания у детей или взрослых, признаки сердечных приступов и другие состояния, которые могут угрожать жизни", – утверждает министерство.

По его данным, "люди в состояниях, не угрожающих жизни (незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и т.д.) также получают необходимую помощь".

"Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения", – заявляет МОЗ.

Кандидати у президенти несуть підвищену відповідальність перед суспільством. Тому розповсюдження ними фейків та дезінформації просто неприпустимо. Закликаємо бути відповідальними та не вводити в оману українців, зокрема про трансформацію охорони здоров`я. https://t.co/lQnBTzPSUT — Уляна Супрун (@usuprun) 18 квітня 2019 р.

Министерство призывает политиков не распространять фейки и дезинформацию.