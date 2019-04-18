НБУ оскаржить перемогу Коломойського у суді щодо Приватбанку
Національний банк готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом Ігоря Коломойського була скасована націоналізація Приватбанку.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Національний банк України не погоджується та готується до подання апеляційної скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбак" з ринку за участю держави", - йдеться в повідомленні.
В НБУ наголосили, що рішення Окружного суду ще не набрало законної сили.
"Ми продовжимо доводити законність дій та рішень регулятора в апеляційній інстанції", - обіцяють там.
Національний банк звертає увагу, що це рішення "породжує правову невизначеність", яка "підриває фінансову стабільність".
З огляду на це НБУ збирається запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони і Кабінету міністрів щодо подібних судових практик, що "шкодять міжнародному іміджу України".
В НБУ нагадали, що рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, яке ухвалювалось у 2016 році, було повністю законним, і на націоналізації фінустанови неодноразово наголошували міжнародні партнери України.
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Нагадаємо:
- Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
- У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
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