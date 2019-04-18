НБУ оскаржить перемогу Коломойського у суді щодо Приватбанку

Національний банк готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом Ігоря Коломойського була скасована націоналізація Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Національний банк України не погоджується та готується до подання апеляційної скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбак" з ринку за участю держави", - йдеться в повідомленні.

В НБУ наголосили, що рішення Окружного суду ще не набрало законної сили.

"Ми продовжимо доводити законність дій та рішень регулятора в апеляційній інстанції", - обіцяють там.

Національний банк звертає увагу, що це рішення "породжує правову невизначеність", яка "підриває фінансову стабільність".

З огляду на це НБУ збирається запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони і Кабінету міністрів щодо подібних судових практик, що "шкодять міжнародному іміджу України".

В НБУ нагадали, що рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, яке ухвалювалось у 2016 році, було повністю законним, і на націоналізації фінустанови неодноразово наголошували міжнародні партнери України.

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