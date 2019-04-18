НБУ обжалует победу Коломойского по Приватбанку
Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбак" с рынка при участии государства", - говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что решение Окружного суда еще не вступило в законную силу.
"Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции", - обещают там.
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