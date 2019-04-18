НБУ обжалует победу Коломойского по Приватбанку

2571 просмотр
Четверг, 18 апреля 2019, 14:00

Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбак" с рынка при участии государства", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что решение Окружного суда еще не вступило в законную силу.

"Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции", - обещают там.

Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Коломойский банки Приват суд НБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИВАТБАНКА 18 апреля 2019, 13:27
Коломойский: "Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину" 17 апреля 2019, 23:19
Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка 16 апреля 2019, 12:50
Все новости
Главные новости
СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИВАТБАНКА
Россия запретила экспорт нефти и бензина в Украину
Еще одна социология показала огромный отрыв Зеленского
В ГПУ настаивают, что список посла США был, но устный
Все новости
психология

Как контролировать злость: 25 способов оставаться спокойным

Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Кино

Игра престолов: короткий путеводитель долями основных героев перед 8 сезоном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів