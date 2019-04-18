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НБУ обжалует победу Коломойского в суде по Приватбанку

Четверг, 18 апреля 2019, 14:00

Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбак" с рынка при участии государства", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что решение Окружного суда еще не вступило в законную силу.

"Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции", - обещают там.

Национальный банк обращает внимание, что это решение "порождает правовую неопределенность", которая "подрывает финансовую стабильность".

Учитывая это НБУ собирается предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров относительно подобных судебных практик, кторіе "вредят международному имиджу Украины".

В НБУ напомнили, что решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным, которое принималось в 2016 году, было полностью законным, и на национализации финучреждения неоднократно настаивали международные партнеры Украины.

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Напомним:

  • Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации в целом государство потратило более 155 млрд гривен.
  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категорию неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Украинская правда
Темы: КоломойскийбанкиПриватсудНБУ
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