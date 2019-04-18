Гройсман сказав, чи готовий працювати із Зеленським-президентом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що в разі обрання президентом Володимира Зеленського і Верховна Рада, і Кабінет міністрів працюватимуть з ним, як і він з ними.

Про це він сказав журналістам в ході робочої поїздки до Маріуполя в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"21-го числа українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за необхідне, і це буде відповідати їхнім бажанням. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, як і навпаки", - відповів Гройсман на питання, чи готовий він працювати із Зеленським.

Водночас прем'єр зазначив, що не варто поспішати і необхідно дочекатися результатів виборів.

"Адже країна у нас одна, і всі гілки влади повинні працювати на успіх України", - додав він.

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