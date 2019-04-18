Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман сказав, чи готовий працювати із Зеленським-президентом

Четвер, 18 квітня 2019, 14:55
Гройсман сказав, чи готовий працювати із Зеленським-президентом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що в разі обрання президентом Володимира Зеленського і Верховна Рада, і Кабінет міністрів працюватимуть з ним, як і він з ними.

Про це він сказав журналістам в ході робочої поїздки до Маріуполя в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"21-го числа українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за необхідне, і це буде відповідати їхнім бажанням. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, як і навпаки", - відповів Гройсман на питання, чи готовий він працювати із Зеленським.

Водночас прем'єр зазначив, що не варто поспішати і необхідно дочекатися результатів виборів.

"Адже країна у нас одна, і всі гілки влади повинні працювати на успіх України", - додав він.

Нагадаємо:

  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня, у нього пройшли чинний президент Петро Порошенко та артист Володимир Зеленський, якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.
  • За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", у другому турі виборів за Зеленського готові проголосувати 73% українців, за Порошенка – 27% виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ГройсманЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: