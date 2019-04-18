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Гройсман сказал, готов ли работать с Зеленским-президентом

Четверг, 18 апреля 2019, 14:55
Гройсман сказал, готов ли работать с Зеленским-президентом

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что в случае избрания президентом Владимира Зеленского и Верховная Рада, и Кабинет министров будут работать с ним, как и он с ними.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - ответил Гройсман на вопрос, готов ли он работать с Зеленским.

В то же время, премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.

"Страна-то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил он.

Напомним:

  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, в него прошли действующий президент Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
  • По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 73% украинцев, за Порошенко - 27% избирателей.

Темы: выборы президента 2019ГройсманЗеленский
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