Гройсман сказал, готов ли работать с Зеленским-президентом
Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что в случае избрания президентом Владимира Зеленского и Верховная Рада, и Кабинет министров будут работать с ним, как и он с ними.
Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - ответил Гройсман на вопрос, готов ли он работать с Зеленским.
В то же время, премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.
"Страна-то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил он.
Напомним:
- Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, в него прошли действующий президент Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 73% украинцев, за Порошенко - 27% избирателей.