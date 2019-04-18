Президент Петро Порошенко терміново звернувся до українців і попросив підтримки під час другого туру виборів 21 квітня.

Звернення транслювали на Facebook-сторінці.

"Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина. Так, я не ідеальний. Але впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнуте і відмовитися від європейського майбутнього", – сказав глава держави.

Порошенко заявив, що бачить загрозу реваншу зі сторони проросійських сил.

"Країна сьогодні на роздоріжжі. Або ми впевнено продовжуємо рух до Європейського Союзу та НАТО, або настає реванш. Це не буде різкий поворот одразу. Це буде попервах малопомітне, повзуче, але впевнене повернення в сферу російського впливу", – вважає глава держави.

За словами Порошенка, реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.

Президент зачепив також тему майбутніх виборів до Верховної Ради.

"Кремль докладе чималих зусиль до формування лояльної до Москви більшості. Це - за результатами парламентських виборів. А вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого, некомпетентного новачка на посаді президента України", – вважає глава держави.

Порошенко зазначив, що поважає вибір тих, хто підтримав його опонента.

"Цей вибір свідчить, що у суспільстві є потужний запит на оновлення всієї політичної еліти. Його не можна ігнорувати. Восени – парламентські вибори. І вони дають навіть не шанс, а реальну можливість перемагати, формувати коаліцію та заходити в уряд. Там – ключі до всіх необхідних змін. І саме так можна розпочати свій реальний шлях в політику. Але дуже й дуже ризиковано експериментувати з посадою президента та Верховного Головнокомандувача", – сказав він.

"Україні потрібен лідер, який здатен протистояти Путіну і зривати його хижі плани щодо нашої країни. Україні потрібен Верховний Головнокомандувач, спроможний організувати сильну армію, міцну оборону - і на цій основі досягти миру. Україні потрібен керівник зовнішньополітичної сфери, зрозумілий світовим лідерам. Який говорить з ними однією мовою. І який розбирається в хитросплетіннях світової дипломатії. Україні потрібен Президент, який забезпечить незворотність європейського та євроатлантичного курсу", – сказав Порошенко.

Порошенко вибачився за помилки і попросив підтримки 21 квітня, "щоб завершити розпочате і не змарнувати вже зробленого".

"...прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу понад усе! Втім, коли ви прийдете на дільниці, не думайте про Зеленського. І про Порошенка теж не думайте. Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як в чотирнадцятому році ви зупинили Новоросію, тепер, прошу, не допустіть її перетворення на Малоросію. Слава Україні!, – сказав президент.

У своєму зверненні Порошенко також прокоментував ситуацію навколо Приватбанку.