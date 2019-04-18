Порошенко лякає дефолтом через авантюру з "Приватбанком"

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Четвер, 18 квітня 2019, 17:03

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

Про це він сказав під час термінового звернення до українців у четвер.

За його словами, у програмі його опонента Володимира Зеленського немає жодного слова про Євросоюз, через що за нього нібито агітує Москва, а олігархи-втікачі вже спакували валізи для повернення в Україну.

"План одного із них у разі перемоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав Порошенко

"Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою.  Тому уряд правильно робить, що оскаржує це рішення", - заявив він.

Президент додав, що незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.

"П’ятирічне президентство це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно", - звернувся він до українців.

Президент наголосив, що країна наразі на роздоріжжі і хоча до нього є багато претензій, коли виборці прийдуть на дільниці, їм слід подумати не про Зеленського і Порошенка, а про те, як зберегти Україну.

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Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
  • "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?", - написали в команді Зеленського.
  • В одній із прес-конференцій президент Петро Порошенко запитав, чи не є його опонент у другому турі виборів глави держави "маріонеткою Коломойського".

Українська правда

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Теми: Порошенко Зеленський Коломойський Приват вибори президента 2019


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