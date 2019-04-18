Порошенко лякає дефолтом через авантюру з "Приватбанком"

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

Про це він сказав під час термінового звернення до українців у четвер.

За його словами, у програмі його опонента Володимира Зеленського немає жодного слова про Євросоюз, через що за нього нібито агітує Москва, а олігархи-втікачі вже спакували валізи для повернення в Україну.

"План одного із них у разі перемоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав Порошенко

"Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд правильно робить, що оскаржує це рішення", - заявив він.

Президент додав, що незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.

"П’ятирічне президентство це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно", - звернувся він до українців.

Президент наголосив, що країна наразі на роздоріжжі і хоча до нього є багато претензій, коли виборці прийдуть на дільниці, їм слід подумати не про Зеленського і Порошенка, а про те, як зберегти Україну.

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