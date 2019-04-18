Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко лякає дефолтом через авантюру з "Приватбанком"

Четвер, 18 квітня 2019, 17:03
Порошенко лякає дефолтом через авантюру з Приватбанком

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

Про це він сказав під час термінового звернення до українців у четвер.

За його словами, у програмі його опонента Володимира Зеленського немає жодного слова про Євросоюз, через що за нього нібито агітує Москва, а олігархи-втікачі вже спакували валізи для повернення в Україну.

"План одного із них у разі перемоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав Порошенко

"Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою.  Тому уряд правильно робить, що оскаржує це рішення", - заявив він.

Президент додав, що незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.

"П’ятирічне президентство це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно", - звернувся він до українців.

Президент наголосив, що країна наразі на роздоріжжі і хоча до нього є багато претензій, коли виборці прийдуть на дільниці, їм слід подумати не про Зеленського і Порошенка, а про те, як зберегти Україну.

Читайте також: Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
  • "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?", - написали в команді Зеленського.
  • В одній із прес-конференцій президент Петро Порошенко запитав, чи не є його опонент у другому турі виборів глави держави "маріонеткою Коломойського".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийКоломойськийПриватвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: