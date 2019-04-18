Порошенко лякає дефолтом через авантюру з "Приватбанком"
Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.
Про це він сказав під час термінового звернення до українців у четвер.
За його словами, у програмі його опонента Володимира Зеленського немає жодного слова про Євросоюз, через що за нього нібито агітує Москва, а олігархи-втікачі вже спакували валізи для повернення в Україну.
"План одного із них у разі перемоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав Порошенко
"Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд правильно робить, що оскаржує це рішення", - заявив він.
Президент додав, що незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.
"П’ятирічне президентство це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно", - звернувся він до українців.
Президент наголосив, що країна наразі на роздоріжжі і хоча до нього є багато претензій, коли виборці прийдуть на дільниці, їм слід подумати не про Зеленського і Порошенка, а про те, як зберегти Україну.
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Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
- "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?", - написали в команді Зеленського.
- В одній із прес-конференцій президент Петро Порошенко запитав, чи не є його опонент у другому турі виборів глави держави "маріонеткою Коломойського".
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