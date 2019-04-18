Порошенко выступил с обращением к украинцам

Президент Петр Порошенко срочно обратился к украинцам и попросил поддержки во время второго тура выборов 21 апреля.

Обращение транслировали на Facebook-странице.

"Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего ", - сказал глава государства.

Порошенко заявил, что видит угрозу реванша со стороны пророссийских сил.

"Страна сегодня на перепутье. Либо мы уверенно продолжаем движение в Европейский Союз и НАТО, или наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния", - считает глава государства.

По словам Порошенко, реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

Президент затронул также тему предстоящих выборов в Верховную Раду.

"Кремль приложит немало усилий к формированию лояльного к Москве большинства. Это – по результатам парламентских выборов. А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины", – считает глава государства.

Порошенко отметил, что уважает выбор тех, кто поддержал его оппонента.

"Этот выбор свидетельствует, что в обществе есть мощный запрос на обновление всей политической элиты. Его нельзя игнорировать. Осенью - парламентские выборы. И они дают даже не шанс, а реальную возможность побеждать, формировать коалицию и заходить в правительство. Там - ключ ко всем необходимым изменениям. И именно так можно начать свой реальный путь в политику. Но очень и очень рискованно экспериментировать с должностью президента и верховного Главнокомандующего", - сказал он.

По мнению Порошенко, "Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы нашей страны, верховный главнокомандующий, способный организовать сильную армию, крепкую оборону - и на этой основе достичь мира, руководитель внешнеполитической сферы, понятный мировым лидерам, говорящий с ними на одном языке, который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии".

Порошенко извинился за ошибки и попросил поддержки 21 апреля, "чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанного".

"И приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего! Впрочем, когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите ее превращения в Малороссию. Слава Украине!, - сказал президент.

В своем обращении Порошенко также прокомментировал ситуацию вокруг Приватбанка.