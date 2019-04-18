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Штаб Зеленського про "Приват": То хто маріонетка Коломойського?

Четвер, 18 квітня 2019, 15:54
Штаб Зеленського про Приват: То хто маріонетка Коломойського?
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Про це повідомляє команда Зеленського у Facebook.

"Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?", - написали в команді Зеленського.

В одній із прес-конференцій президент Петро Порошенко запитав, чи не є його опонент у другому турі виборів глави держави "маріонеткою Коломойського". 

У відповідь Зеленський запитав, чи не є Порошенко "маріонеткою Свинарчука" чи "Свинарчук - маріонетка Порошенка".

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Читайте також: Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Адвокат Андрій Богдан: Коломойський не відмовився від Корбана

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ вже повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • Коломойський обіцяв у випадку перемоги Володимира Зеленського повернутись в Україну.
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
  • Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належало олігарху Ігорю Коломойському, а нині належить людині з медіа-бізнесу групи "Приват".
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПриватКоломойський
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