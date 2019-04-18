Порошенко пугает дефолтом через авантюру с "Приватбанком"

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом.

Об этом он сказал во время срочного обращения к украинцам в ​​четверг.

По его словам, в программе его оппонента Владимира Зеленского нет ни слова о Евросоюзе, из-за чего за него якобы агитирует Москва, а сбежавшие олигархи уже упаковали чемоданы для возвращения в Украину.

"План одного из них в случае победы Зеленского - вернуть себе "Приватбанк". Как видите им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла", - сказал Порошенко

"Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство правильно делает, что обжалует это решение", - заявил он.

Президент добавил, что вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

"Пятилетнее президентство это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить, если уж совсем страшно", - обратился он к украинцам.

Президент подчеркнул, что страна сейчас на распутье и хотя к нему есть много претензий, когда избиратели придут на участки, им следует подумать не о Зеленском и Порошенко, а о том, как сохранить Украину.

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Напомним: