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Бойовики порушили "великоднє перемир'я" – штаб ООС

Четвер, 18 квітня 2019, 18:41

Не зважаючи на оголошене "великоднє перемир'я", з початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За його даними, під час цих обстрілів бойовики застосували міномети калібру 82 мм, які заборонені мінськими угодами.

Зазначається, що на сході зони бойових дій противник двічі обстріляв позиції наших підрозділів: з мінометів калібру 82 мм – в районі села Павлопіль; зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски.

На півночі ворог здійснив два обстріли: зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Світлодарськ та з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Кримське.

"Одного українського захисника було поранено. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: ООСДонбаснадзвичайна подія
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