Бойовики порушили "великоднє перемир'я" – штаб ООС

000
Четвер, 18 квітня 2019, 18:41

Не зважаючи на оголошене "великоднє перемир'я", з початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За його даними, під час цих обстрілів бойовики застосували міномети калібру 82 мм, які заборонені мінськими угодами.

Зазначається, що на сході зони бойових дій противник двічі обстріляв позиції наших підрозділів: з мінометів калібру 82 мм – в районі села Павлопіль; зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски.

На півночі ворог здійснив два обстріли: зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Світлодарськ та з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Кримське.

"Одного українського захисника було поранено. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ГПУ з'явилися нові докази військової присутності РФ на Донбасі 18 квітня 2019, 16:03
Наєв розповів, як вибори впливають на ООС 18 квітня 2019, 14:45
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений 18 квітня 2019, 07:32
Усі новини
Головні новини
Пропуск на стадіон почнеться о 16:00, квитки треба роздрукувати
У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів
Дебати 2019: Довкола "Олімпійського" вже багато поліції та фур з телеобладнанням
Парубій розказав, коли Рада вирішить розглядати закон про імпічмент
Усі новини
думка

Чим небезпечні контактні зоопарки

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає

спорт

7 ознак того, що спортзал вас контролює