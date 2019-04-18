Боевики нарушили "пасхальное перемирие" – штаб ООС

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Четверг, 18 апреля 2019, 18:41

Несмотря на объявленное "пасхальное перемирие", с начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, во время этих обстрелов боевики применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями.

Отмечается, что на востоке зоны боевых действий противник дважды обстрелял позиции наших подразделений: из минометов калибра 82 мм - в районе села Павлополь и со станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески.

На севере враг совершил два обстрела: со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Светлодарск и из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

"Одного украинского защитника ранили. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс чрезвычайное происшествие


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