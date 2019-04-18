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Трамп відповів на розслідування Мюллера мемом у стилі "Гри престолів"

Четвер, 18 квітня 2019, 19:49

Президент США Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи у четвер в Білому домі, Трамп сказав, що у нього "хороший день", тому що доповідь підтвердила відсутність змови з росіянами і те, що він не перешкоджав роботі слідчих органів .

"Ми повинні докопуватися до суті речей. Це ніколи не має трапитися знову з іншим президентом", - сказав Трамп.

У четвер Міністерство юстиції США опублікувало понад 400-сторінкову доповідь з підсумками розслідування, яке підтвердило відсутність змови кампанії Трампа з росіянами.

Виступаючи на прес-конференції перед публікацією доповіді, генпрокурор США Вільям Барр заявив, що команда Мюллера не знайшла доказів змови.

Перш ніж з’явитися у Білому домі в четвер, Трамп відреагував на виступ генпрокурора, опублікувавши у Twitter зображення у стилі популярного серіалу "Гра престолів".

"Для ненависників і радикальних лівих демократів. Немає змови. Немає перешкоджання. ГРА ЗАКІНЧЕНА", - написано на зображенні, де Трамп стоїть спиною у тумані.

Водночас на телеканалі HBO, який знімає "Гру престолів", незадоволені тим, що Трамп використав символіку їхнього серіалу. 

"Хоча ми можемо зрозуміти ентузіазм щодо "Гри престолів", коли почався останній сезон, ми як і раніше воліємо, щоб наша інтелектуальна власність не використовувалася в політичних цілях", - йдеться у заяві телеканалу.

Раніше телеканал вже критикував Трампа і просив його не використовувати свою символіку.

Теми: ТрампРосія
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