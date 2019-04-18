Трамп відповів на розслідування Мюллера мемом у стилі "Гри престолів"
Президент США Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Виступаючи у четвер в Білому домі, Трамп сказав, що у нього "хороший день", тому що доповідь підтвердила відсутність змови з росіянами і те, що він не перешкоджав роботі слідчих органів .
"Ми повинні докопуватися до суті речей. Це ніколи не має трапитися знову з іншим президентом", - сказав Трамп.
У четвер Міністерство юстиції США опублікувало понад 400-сторінкову доповідь з підсумками розслідування, яке підтвердило відсутність змови кампанії Трампа з росіянами.
Виступаючи на прес-конференції перед публікацією доповіді, генпрокурор США Вільям Барр заявив, що команда Мюллера не знайшла доказів змови.
Перш ніж з’явитися у Білому домі в четвер, Трамп відреагував на виступ генпрокурора, опублікувавши у Twitter зображення у стилі популярного серіалу "Гра престолів".
"Для ненависників і радикальних лівих демократів. Немає змови. Немає перешкоджання. ГРА ЗАКІНЧЕНА", - написано на зображенні, де Трамп стоїть спиною у тумані.
April 18, 2019
Водночас на телеканалі HBO, який знімає "Гру престолів", незадоволені тим, що Трамп використав символіку їхнього серіалу.
"Хоча ми можемо зрозуміти ентузіазм щодо "Гри престолів", коли почався останній сезон, ми як і раніше воліємо, щоб наша інтелектуальна власність не використовувалася в політичних цілях", - йдеться у заяві телеканалу.
Раніше телеканал вже критикував Трампа і просив його не використовувати свою символіку.