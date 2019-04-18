Трамп ответил на расследование Мюллера мемом в стиле "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе и реабилитации после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера о сговоре его команды с Россией перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в четверг в Белом доме, Трамп сказал, что у него "хороший день", потому что доклад подтвердил отсутствие сговора с росиянмы и то, что он не препятствовал работе следственных органов.

"Мы должны докапываться до сути вещей. Это никогда не должно случиться снова с другим президентом", - сказал Трамп.

В четверг Министерство юстиции США опубликовало более 400-страничный доклад с итогами расследования, которое подтвердило отсутствие сговора кампании Трампа с россиянами.

Выступая на пресс-конференции перед публикацией доклада, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что команда Мюллера не нашла доказательств сговора.

Прежде чем появиться в Белом доме в четверг, Трамп отреагировал на выступление генпрокурора, опубликовав в Twitter изображения в стиле популярного сериала "Игра престолов".

"Для ненавистников и радикальных левых демократов. Нету заговора. Нету препятствий. Игра окончена", - написано на картинке, где Трамп стоит спиной в тумане.