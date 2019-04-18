Трамп ответил на расследование Мюллера мемом в стиле "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе и реабилитации после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера о сговоре его команды с Россией перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в четверг в Белом доме, Трамп сказал, что у него "хороший день", потому что доклад подтвердил отсутствие сговора с россиянами и то, что он не препятствовал работе следственных органов.

"Мы должны докапываться до сути вещей. Это никогда не должно случиться снова с другим президентом", - сказал Трамп.

В четверг Министерство юстиции США опубликовало более 400-страничный доклад с итогами расследования, которое подтвердило отсутствие сговора кампании Трампа с россиянами.

Выступая на пресс-конференции перед публикацией доклада, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что команда Мюллера не нашла доказательств сговора.

Прежде чем появиться в Белом доме в четверг, Трамп отреагировал на выступление генпрокурора, опубликовав в Twitter изображения в стиле популярного сериала "Игра престолов".

"Для ненавистников и радикальных левых демократов. Нету заговора. Нету препятствий. Игра окончена", - написано на картинке, где Трамп стоит спиной в тумане.

В то же время на телеканале HBO, который снимает "Игру престолов", недовольны тем, что Трамп использовал символику их сериала.

"Хотя мы можем понять энтузиазм касательно "Игры престолов", когда начался последний сезон, но мы по-прежнему предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", - говорится в заявлении телеканала.

Ранее телеканал уже критиковал Трампа и просил его не использовать свою символику.