Зеленський розповів, як у Порошенка його змушували відмовитися від дебатів

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявляє, що команда його опонента в другому турі виборів Петра Порошенка робила все можливе, щоб дебатів між претендентами на пост глави держави не відбулося.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1".

Зеленський, відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона щодо дебатів, сказав, що погодився на них, тому що втомився чути образи в свій бік.

За його словами, до них звернулися благодійні фонди щодо розповсюдження квитків на стадіон.

Команда Зеленського запропонувала віддати третину квитків на реалізацію прихильникам Зеленського, третину - президенту, третину продати, а кошти віддати на благодійність.

"Команда президента відтягувала цей момент, щоденно змінюючи нам умови. Кожен день нам змінювали умови, щоби я офіційно відмовився від дебатів, щоби в останні дні говорити і будувати всю свою політичну програму на тому, що я боягуз. Я точно не боягуз, хто завгодно, але не боягуз", - заявив Зеленський.

"Ми домовилися, що якщо третя сторона захоче підключитися, може підключитися на умовах підписаного з НСК договору. Що робить третя сторона команди президента? Вони підписують контракт, а потім кажуть у вас же не написано, що одна сцена і ставлять другу сцену", - додав Зеленський.

За його словами, далі у команді Порошенка запропонували розділити людей, бо "президент боїться, що будуть люди, які йому не аплодуватимуть".

"Далі, вони з нашої сторони (сцени Зеленського – ред.) зробили вузькі входи, щоб люди мучилися. Тоді ми запропонували співати зіркам, щоб просто співали, поки люди йтимуть. Наступне питання, (команди Порошенка – ред.) які зірки ваші, а які наші?", - заявив кандидат у президенти.

Після цього Зеленський запитав, чи можна це витримати. Далі Гордон, знову почав закликати кандидата відмовитися від дебатів, а той відповів, що не відступить перший. До того Гордон заявив, що проводити дебати на "Олімпійському" небезпечно, тому що ніхто не може гарантувати безпеки людей на стадіоні, а одну зі сцен легко підірвати.

"Мені телефонував Олег Піддубний, який сказав, що це смертельно небезпечно для життя. Ніхто не може гарантувати безпеку кандидата і людей на стадіоні. Я зустрічався з Вітольдом Фокіним, він сказав, чому дві сцени, одну сцену ж можна підірвати. Ці дебати країні не потрібні, відмовтесь від них", - сказав він Зеленському.

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