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Зеленский рассказал, как у Порошенко его заставляли отказаться от дебатов

Четверг, 18 апреля 2019, 22:28

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что команда его оппонента во втором туре выборов Петра Порошенко делала все возможное, чтобы дебатов между претендентами на пост главы государства не произошло.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона относительно дебатов, сказал, что согласился на них, потому что устал слышать оскорбления в свою сторону.

По его словам, к ним обратились благотворительные фонды относительно распространения билетов на стадион.

Команда Зеленского предложила отдать треть билетов на реализацию сторонникам Зеленского, треть - президенту, треть продать, а средства отдать на благотворительность.

"Команда президента оттягивала этот момент, ежедневно меняя нам условия. Каждый день нам меняли условия, чтобы я официально отказался от дебатов, чтобы в последние дни говорить и строить всю свою политическую программу на том, что я трус. Я точно не трус, кто угодно, но не трус", - заявил Зеленский.

"Мы договорились, что если третья сторона захочет подключиться, может подключиться на условиях подписанного с НСК договора. Что делает третья сторона команды президента? Они подписывают контракт, а потом говорят у вас же не написано, что одна сцена и ставят вторую сцену", - добавил Зеленский.

По его словам, дальше в команде Порошенко предложили разделить людей, потому что "президент боится, что будут люди, которые ему не станут аплодировать". "Далее, они с нашей стороны (сцены Зеленского - ред.) сделали узкие входы, чтобы люди мучились. Тогда мы предложили петь звездам, чтобы просто пели, пока люди будут идти. Следующий вопрос, (команды Порошенко - ред.), а какие звезды ваши, а какие наши?", - заявил кандидат в президенты.

После этого Зеленский спросил, можно ли это выдержать. Потом Гордон, снова призвал кандидата отказаться от дебатов, а тот ответил, что не отступит первый. До этого Гордон заявил, что проводить дебаты на "Олимпийском" опасно, потому что никто не может гарантировать безопасности людей на стадионе, а одну из сцен легко подорвать.

"Мне звонил Олег Поддубный, который сказал, что это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность кандидата и людей на стадионе. Я встречался с Витольдом Фокиным, он сказал, почему две сцены, одну сцену же можно взорвать. Эти дебаты стране не нужны, откажитесь от них", - скалал он Зеленскому.

Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал представителей своей команды в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1". Также он рассказал о своей медийной стратегии во время предвыборной кампании.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенкодебаты
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