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Зеленський допустив, що не зміг би потиснути руку Порошенкові

Четвер, 18 квітня 2019, 22:48

Кандидат у президенти Володимир Зеленський припустив, що не зміг би потиснути руку своєму опонентові Петру Порошенку, оскільки той замішаний у корупції.

На завершення передачі "Право на владу" на "1+1", де артист представив свою команду, Зеленського запитали, чи подасть він руку президенту.

"Коли пан президент сказав, що я всім корупціонерам буду рубати руки, - я не впевнений, що у мене буде, що йому потиснути", – відповів Зеленський.

Ведуча також провела бліц-опитування для кандидата (питання – відповідь):

Ви підтримуєте декомнуізацію? – Звісно.

Ви готові віддати наказ про військові дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас? – Ні.

Ви підтримуєте ідею легалізації зброї? – Ні.

Ви готові приймати поради щодо державного управління від Коломойського? – Ні.

Чи маєте намір скасувати мовні квоти на радіо і телебаченні? – Ні, трішечки їх змінити.

Зазначимо, що Зеленський відповідав на запитання переважно російською мовою.

Студія виділила йому стільки ж часу, скільки минулого тижня мав Петро Порошенко – щоб не було проблем із законом.

При цьому ефір жодного разу не перервали на рекламу.

Для Зеленського це був його перший великий ефір як політика. Як і обіцяв, до другого туру президентських виборів він представив свою команду – хоч і не назвав її членів кандидатами на ключові посади.

Днем раніше шоумен-кандидат дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке обіцяв журналісту за програш у теніс у день першого туру.

Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав представників своєї команди в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1". Також він розповів про свою медійну стратегію під час передвиборчої кампанії.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПорошенковибори президента 2019
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