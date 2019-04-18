Зеленский допустил, что не смог бы пожать руку Порошенко
Кандидат в президенты Владимир Зеленский допустил, что не смог бы пожать руку своему оппоненту Петру Порошенко, так как тот замешан в коррупции.
В заключении передачи "Право на владу" на "1+1", где артист представил свою команду, Зеленского спросили, подаст ли он руку президенту.
"Когда господин президент сказал, что я всем коррупционерам буду рубить руки, – я не уверен, что у меня будет, что ему потыснуты (пожать – ред.)", - ответил Зеленский.
Ведущая также провела блиц-опрос для кандидата (вопрос – ответ):
Вы поддерживаете декомнуизацию? – Конечно.
Вы готовы отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс? – Нет.
Вы поддерживаете идею легализации оружия? – Нет.
Вы готовы принимать советы относительно государственного управления от Коломойского? – Нет.
Есть ли намерение отменить языковые квоты на радио и телевидении? – Нет, немножечко их изменить.
Отметим, что Зеленский отвечал на вопросы преимущественно на русском языке.
Студия выделила ему столько же времени, сколько на прошлой неделе имел Петр Порошенко – чтобы не было проблем с законом.
При этом эфир ни разу не прервали на рекламу.
Для Зеленского это был его первый большой эфир как политика. Как и обещал, до второго тура президентских выборов он представил свою команду.
Днем ранее шоумен-кандидат дал интервью изданию "РБК-Украина", которой обещал журналисту за проигрыш в теннис в день первого тура.
Напомним:
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