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Зеленский допустил, что не смог бы пожать руку Порошенко

Четверг, 18 апреля 2019, 22:48

Кандидат в президенты Владимир Зеленский допустил, что не смог бы пожать руку своему оппоненту Петру Порошенко, так как тот замешан в коррупции. 

В заключении передачи "Право на владу" на "1+1", где артист представил свою команду, Зеленского спросили, подаст ли он руку президенту.

"Когда господин президент сказал, что я всем коррупционерам буду рубить руки, – я не уверен, что у меня будет, что ему потыснуты (пожать – ред.)", – ответил Зеленский.

Ведущая также провела блиц-опрос для кандидата (вопрос – ответ):

Вы поддерживаете декомнуизацию? – Конечно.

Вы готовы отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс? – Нет.

Вы поддерживаете идею легализации оружия? – Нет.

Вы готовы принимать советы относительно государственного управления от Коломойского? – Нет.

Есть ли намерение отменить языковые квоты на радио и телевидении? – Нет, немножечко их изменить.

Отметим, что Зеленский отвечал на вопросы преимущественно на русском языке.

Студия выделила ему столько же времени, сколько на прошлой неделе имел Петр Порошенко – чтобы не было проблем с законом. 

При этом эфир ни разу не прервали на рекламу.

Для Зеленского это был его первый большой эфир как политика. Как и обещал, до второго тура президентских выборов он представил свою команду – хотя и не назвал ее членов кандидатами на ключевые должности..

Днем ранее шоумен-кандидат дал интервью изданию "РБК-Украина", которой обещал журналисту за проигрыш в теннис в день первого тура.

Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал представителей своей команды в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1". Также он рассказал о своей медийной стратегии во время предвыборной кампании.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
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