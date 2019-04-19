Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам

000
Пятница, 19 апреля 2019, 02:27

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнеса студии "Квартал 95" и перестает быть партнером олигарха Игоря Коломойского, а в случае избрания президентом, если его уличат в коррупционных действиях, уйдет в отставку сам.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", принадлежащего Коломойскому. 

"Игорь Коломойский – ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" – спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" – ответил кандидат.

"То есть за Коломойского вы страдать не будете?" – уточнил журналист.

"Если Коломойский будет уличен… Подождите, я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером", - заявил Зеленский.

Читайте также:  Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов капитала

Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

  • Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • В НБУ считают, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.
  • Зеленский заявил, что будет стоять на защите украинцев в вопросе Приватбанка, что "этот государственный банк будет стабильным, и все будет хорошо".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Коломойский отставка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медведчук рассказал, что Путин готов предложить Зеленскому за соглашение по Донбассу 19 апреля 2019, 01:40
Команда Зеленского. Кто эти люди 19 апреля 2019, 00:00
Зеленский допустил, что не смог бы пожать руку Порошенко 18 апреля 2019, 22:48
Все новости
Главные новости
Зеленский представил свою команду
Порошенко созвал совещание СНБО из-за решения суда о "Приватбанке"
Минюст США опубликовал отчет о Трампе и связях с РФ
ЦИК отложила дебаты на "Общественном"
Все новости
спорт

7 признаков того, что спортзал вас контролирует

Кино

Игра престолов: короткий путеводитель долями основных героев перед 8 сезоном

исследование

Как лепка из глины может помочь стресса у ребенка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів