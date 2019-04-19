Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнеса студии "Квартал 95" и перестает быть партнером олигарха Игоря Коломойского, а в случае избрания президентом, если его уличат в коррупционных действиях, уйдет в отставку сам.
Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", принадлежащего Коломойскому.
"Игорь Коломойский – ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" – спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" – ответил кандидат.
"То есть за Коломойского вы страдать не будете?" – уточнил журналист.
"Если Коломойский будет уличен… Подождите, я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером", - заявил Зеленский.
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Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов
Напомним:
- Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
- Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
- В НБУ считают, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.
- Зеленский заявил, что будет стоять на защите украинцев в вопросе Приватбанка, что "этот государственный банк будет стабильным, и все будет хорошо".