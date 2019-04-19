Війна на сході: Окупанти 10 разів за добу порушили "тишу", є поранений

Незважаючи на оголошене в односторонньому порядку "Великоднє" перемир'я, збройні формування Російської Федерації 18 квітня 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому вони двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції українських підрозділів, з них:

тричі з мінометів калібру 82 мм, озброєння танку, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Павлопіль;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля села Водяне;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Лебединське;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Талаківка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Світлодарськ;

з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів одного українського захисника було поранено.

Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 квітня трьох окупантів було знищено, ще п'ятьох – поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з мінометів калібру 120 мм – в районі села Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Харчовик.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У штабі повідомили, що на всі обстріли противника українські захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.

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