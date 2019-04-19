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Война на востоке: Оккупанты 10 раз за сутки нарушили "тишину", есть раненый

Пятница, 19 апреля 2019, 08:20

Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное" перемирие, вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них:

  • трижды из минометов калибра 82 мм, вооружения танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь;
  • из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у села Водяное;
  • дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединский;
  • со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески;
  • из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Талаковка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил:

  • со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Светлодарск;
  • из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один украинский защитник был ранен.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще пятеро - ранены.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевик.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В штабе сообщили, что на все обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Напомним:

  • 19 апреля на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь договоренности об объявлении "пасхального" перемирия. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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