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Супрун дала поради кандидатам перед дебатами: не пити алкоголь, думати про піжаму

П'ятниця, 19 квітня 2019, 10:13

В.о. керівника Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун рекомендує кандидатам у президенти перед дебатами заспокоїтися, спробувати опанувати страх, але не за допомогою алкоголю.   

Про це вона написала у Facebook.

"Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом із нас, і це досить непросто. Нервувати через виступ перед аудиторією, особливо великою, нормально. Головне – навчитися контролювати свої емоції", - пише Супрун.

Вона радить почати з правильної постави і розслабити зв’язки.

"Кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук "хаммммм" – ви маєте відчути вібрацію. Регулярно робіть ці вправи і ви зможете говорити нижчим, ніж раніше голосом із обертонами", - написала в.о. міністра охорони здоров'я.

Щоб опанувати страх, Супрун пропонує уявити, що всі люди, які дивляться на кандидатів, щойно прокинулись і в піжамах.

"Усі сонні, непричесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розкажете. Нічого страшного із вами не станеться – усвідомте це. Публічні промови це безпечно для здоров’я і життя", - заспокоює очільниця МОЗ.

Також вона радить знайти точку опори і візуальний контакт з людьми.

"Не ховайте очі, не дивіться в порожнечу. Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотній зв’язок: чи вас розуміють, чи людині цікаво, наскільки вона з вами згодна чи готова заперечити", - пояснила Супрун.

Також, за її словами, варто пити воду під час виступу, бути готовим до питань – продумати відповіді на них, потренуватися з промовою та не боятися пауз.

"Заспокійливе, але не алкоголь. Алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами. Але, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мову і думки, а лише-но вміст алкоголю впаде, тривожність ще більше посилиться", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо:

  • Дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком відбудуться о 19:00 на НСК "Олімпійський".
  • В цей самий день з 20 до 21 години також мали відбутися офіційні дебати кандидатів в студії "Суспільного телебачення", однак їх перенесли на 21:00.

Українська правда

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Теми: МОЗдебати
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