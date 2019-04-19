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Супрун дала советы кандидатам перед дебатами: не пить алкоголь, думать о пижаме

Пятница, 19 апреля 2019, 10:13

И.о. руководителя Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует кандидатам в президенты перед дебатами успокоиться, попытаться преодолеть страх, но не с помощью алкоголя.

Об этом она написала в Facebook.

"Говорить на публике рано или поздно приходится многим из нас, и это весьма непросто. Нервничать из-за выступления перед аудиторией, особенно большой, нормально. Главное – научиться контролировать свои эмоции", - пишет Супрун.

Она советует начать с правильной осанки и расслабить связки.

"Несколько минут громко зевайте. Затем положите руку на грудь и все ниже и ниже говорите звук "хаммммм" – вы должны почувствовать вибрацию. Регулярно делайте эти упражнения, и вы сможете говорить голосом ниже, чем ранее, с обертонами", - написала и.о. министра здравоохранения.

Чтобы преодолеть страх, Супрун предлагает представить, что все люди, которые смотрят на кандидатов, только проснулись и в пижамах.

"Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет – осознайте это. Публичные выступления это безопасно для здоровья и жизни", - успокаивает руководительница МОЗ.

Также она советует найти точку опоры и визуальный контакт с людьми.

"Не прячьте глаза, не смотрите в пустоту. Именно визуальный контакт поможет вам держать внимание и получать обратную связь: понимают ли вас, интересно ли человеку с вами, насколько он с вами согласен или готов возразить", - пояснила Супрун.

Также, по ее словам, стоит пить воду во время выступления, быть готовым к вопросам – продумать ответы на них, потренироваться с речью и не бояться пауз.

"Успокоительное, но не алкоголь. Алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе, а также может улучшить умение говорить на иностранных языках. Но, во-первых, не существует безопасной дозы алкоголя. Во-вторых, опьянение может еще больше спутать язык и мысли, а только лишь содержание алкоголя упадет, тревожность еще больше усилится", - подытожила Супрун.

Напомним:

  • Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состояться на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 19 до 20.
  • В этот же день с 20 до 21 часов также должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Общественного телевидения", но их перенесли на 21:00.

Украинская правда
Темы: Минздравдебаты
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