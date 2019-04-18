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ЦВК відклала дебати на "Суспільному"

Четвер, 18 квітня 2019, 17:40
ЦВК відклала дебати на Суспільному

Центральна виборча комісія перенесла початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на телеканалі "Суспільне" з 20:00 на 21:00 у п'ятницю, 19 квітня.

Про це повідомили "Українській правді" в комісії.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виборчкому у четвер. Згідно з ним, триватимуть дебати з 21:00 до 22:00.

Таким чином, у кандидатів з'являється час, щоб встигнути доїхати в студію каналу після неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський", які очікуються того ж дня з 19:00 до 20:00.

Як пояснили у прес-службі ЦВК, вони погодились трохи відкласти подію у зв’язку з існуючою загрозою, що дебати на стадіоні завадять дебатам на "Суспільному" і позбавлять їх "максимальної телевізійної аудиторії".

А це, на думку комісії, порушить право виборців на доступ до інформації, потрібної для здійснення усвідомленого і вільного вибору.

Нагадаємо:

  • Зеленський і Порошенко домовились провести дебати на "Олімпійському" 19 квітня з 19 до 20 години. В цей самий день з 20 до 21 години також мали відбутися офіційні дебати кандидатів в студії "Суспільного телебачення".
  • Оскільки обидві події майже збігалися в часі, представник Порошенка у ЦВК попросив комісію внести зміни в положення про дебати на "Суспільному" і перенести час їх проведення так, щоб президент встиг взяти участь у дебатах і на НСК "Олімпійський", і на телеканалі.
  • Раніше Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні "Олімпійський", той погодився. Але в НСТУ заявили, що дебати мають проходити в їхній студії.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ЦВКПорошенкоЗеленський
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