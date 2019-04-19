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Дебати 2019: Довкола "Олімпійського" вже багато поліції та фур з телеобладнанням

П'ятниця, 19 квітня 2019, 10:25
Дебати 2019: Довкола Олімпійського вже багато поліції та фур з телеобладнанням

Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Навколо стадіону повно поліції, а вздовж Великої Васильківської стоять кілька фур з телеобладнанням.

 
фото Валентини Романенко, УП

Біля самого стадіону поки пусто.

 
фото Валентини Романенко, УП
 
фото Валентини Романенко, УП

Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив у Facebook, що Нацполіція та Нацгвардія з самого ранку активно працюють для забезпечення публічного порядку і безпеки під час безпрецедентного масового заходу на стадіоні "Олімпійський". 

 
фото Артема Шевченка, МВС
 
фото Артема Шевченка, МВС

"Закликаємо всіх, хто прийде сюди увечері: суто мирний характер, ніякого насильства і жодної зброї та заборонених предметів", - написав Шевченко. 

 
фото Артема Шевченка, МВС

Нагадаємо:

  • 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
  • Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати.
  • Перед другим туром виборів президента 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення.

Українська правда

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Теми: дебативибори президента 2019
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