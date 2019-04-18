Багато поліції і перекриті дороги: У МВС розповіли, чого чекати у день дебатів

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.

Про це він сказав на брифінгу представників МВС у четвер.

За його словами, ситуація буде залежати від того, коли буде зрозуміло, скільки громадян візьмуть участь у "дійстві", яке називається дебатами, які будуть домовленості між штабами кандидатів.

Шкіряк зазначив, що поки важко щось прогнозувати, перемовини тривають.

Разом з тим у МВС додали, що поліція буде охороняти стадіон і телеканал, де мають відбуватися офіційні дебати, але точної кількості поліцейських, які мають бути задіяні під час дебатів, також поки немає.

Речник міністра внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, що раніше озвучувалась цифра у 10 тисяч, оскільки саме така кількість правоохоронців передбачається під час заходів на стадіоні.

"Можливо буде понад 10 тисяч. Їх буде багато, не дивуйтеся і ставтеся до цього спокійно. Вони там будуть для того, щоб гарантувати безпеку", - підсумував Шкіряк.

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