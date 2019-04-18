Багато поліції і перекриті дороги: У МВС розповіли, чого чекати у день дебатів
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
Про це він сказав на брифінгу представників МВС у четвер.
За його словами, ситуація буде залежати від того, коли буде зрозуміло, скільки громадян візьмуть участь у "дійстві", яке називається дебатами, які будуть домовленості між штабами кандидатів.
Шкіряк зазначив, що поки важко щось прогнозувати, перемовини тривають.
Разом з тим у МВС додали, що поліція буде охороняти стадіон і телеканал, де мають відбуватися офіційні дебати, але точної кількості поліцейських, які мають бути задіяні під час дебатів, також поки немає.
Речник міністра внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, що раніше озвучувалась цифра у 10 тисяч, оскільки саме така кількість правоохоронців передбачається під час заходів на стадіоні.
"Можливо буде понад 10 тисяч. Їх буде багато, не дивуйтеся і ставтеся до цього спокійно. Вони там будуть для того, щоб гарантувати безпеку", - підсумував Шкіряк.
Нагадаємо:
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах.
- Також Аваков закликав представників штабів кандидатів у президенти з Міністерством внутрішніх справ напрацювати остаточну схему проведення дебатів на НСК "Олімпійський".
- Перед другим туром виборів президента 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення о 20.00.
- Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
- Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
- 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський вже оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
- Переговори щодо формату, регламенту та часу тривають.
- У штабі Порошенка наголошують на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу.
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