Дебати 2019: Вокруг "Олимпийского" уже много полиции и фур с телеоборудованием

Утром в пятницу к НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Вокруг стадиона полно полиции, а вдоль Большой Васильковской стоят несколько фур с телеоборудованием.

фото Валентины Романенко, УП

У самого стадиона пока пусто.

фото Валентины Романенко, УП фото Валентины Романенко, УП

Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в Facebook, что Нацполиция и Нацгвардия с самого утра активно работают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на стадионе "Олимпийский".

фото Артема Шевченко, МВД фото Артема Шевченко, МВД

"Призываем всех, кто придет сюда вечером: сугубо мирный характер, никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов", - написал Шевченко.

фото Артема Шевченко, МВД

Напомним: