Дебати 2019: Вокруг "Олимпийского" уже много полиции и фур с телеоборудованием
Утром в пятницу к НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
Вокруг стадиона полно полиции, а вдоль Большой Васильковской стоят несколько фур с телеоборудованием.
У самого стадиона пока пусто.
Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в Facebook, что Нацполиция и Нацгвардия с самого утра активно работают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на стадионе "Олимпийский".
"Призываем всех, кто придет сюда вечером: сугубо мирный характер, никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов", - написал Шевченко.
Напомним:
- 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
- Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.
- Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного телеканала.