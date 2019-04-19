Порошенко і Зеленський за тиждень витратили на агітацію 147 млн

Кандидат у президенти Петро Порошенко витратив на агітацію перед другим туром у період з 7 по 13 квітня майже 97 мільйонів гривень, його опонент Володимир Зеленський - 50,4 мільйони.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Повідомляється, що період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

В аналізі звіту зазначається, що протягом звітного періоду виборчий фонд Порошенка було сформовано за рахунок власних коштів кандидата у президенти (99 900 000,00 грн).

За даними Нацагентства, протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося.

"Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн., кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з аналізом звіту Зеленського, протягом звітного періоду його виборчий фонд сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії (44 597 440 грн). Добровільні внески у цей час також не здійснювалися.

"Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано 50 431 186,94 грн (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі). Кошти виборчого фонду було використано на цілі, передбачені Законом", - повідомили у НАЗК.

Зазначається, що фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ "Про політичні партії в Україні", ст. 43 ЗУ "Про вибори Президента України").

За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено.

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