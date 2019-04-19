Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко і Зеленський за тиждень витратили на агітацію 147 млн

П'ятниця, 19 квітня 2019, 11:14

Кандидат у президенти Петро Порошенко витратив на агітацію перед другим туром у період з 7 по 13 квітня майже 97 мільйонів гривень, його опонент Володимир Зеленський - 50,4 мільйони.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України  Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Повідомляється, що період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

В аналізі звіту зазначається, що протягом звітного періоду виборчий фонд Порошенка було сформовано за рахунок власних коштів кандидата у президенти (99 900 000,00 грн).

За даними Нацагентства, протягом звітного періоду повернення добровільних внесків особам не здійснювалося.

"Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн., кошти виборчого фонду  було використано на цілі, передбачені Законом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з аналізом звіту Зеленського, протягом звітного періоду його виборчий фонд сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії  (44 597 440 грн). Добровільні внески у цей час також не здійснювалися.

"Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано 50 431 186,94 грн (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі). Кошти виборчого фонду  було використано на цілі, передбачені Законом", - повідомили у НАЗК.

Зазначається, що фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ "Про політичні партії в Україні", ст. 43 ЗУ "Про вибори Президента України").

За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів  порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено.

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів пройшов 31 березня. За результатами голосування до другого туру вийшли шоумен  Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • За даними соціологів, Зеленського планують підтримати 71,4% українців, які визначилися з вибором і підуть на голосування, а за Порошенка - 28,6%.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019агітація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: