Порошенко и Зеленский за неделю потратили на агитацию 147 млн

Кандидат в президенты Петр Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром в период с 7 по 13 апреля почти 97 миллионов гривен, его оппонент Владимир Зеленский - 50,4 миллиона.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Отмечается, что НАПК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Сообщается, что период отчета - с 7 по 13 апреля 2019 года.

В анализе отчета отмечается, что в течение отчетного периода избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата в президенты (99900 000,00 грн).

По данным Нацагентства, в течение отчетного периода возврата добровольных взносов лицам не проводилось.

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн ​​грн., средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом", - говорится в сообщении.

Согласно анализу отчета Зеленского, в течение отчетного периода его избирательный фонд сформирован исключительно за счет средств политической партии (44597440 грн). Добровольные взносы в настоящее время также не осуществлялись.

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано 50431 186,94 грн (были использованы средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете по состоянию на начало отчетного периода и сумма возврата средств исполнителем по заключенному в предыдущем отчетном периоде договоре). Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом ", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга в субъекта, осуществляет вклад (согласно ст. 15 ЗУ "О политических партиях в Украине", ст. 43 ЗУ "О выборах Президента Украины").

По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов указанных кандидатов нарушений соответствия представленных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено.

Напомним: