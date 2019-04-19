Льотчики ЗСУ обурилися, що суд вигородив Росію у справі Іл-76

Бойові льотчики авіації Повітряних сил Збройних сил України обурені рішенням суду, який не визнав загибель льотчика Олександра Бєлого у 2014 році наслідком агресії Росії.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ми, бойові льотчики авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, глибоко обурені ганебним рішенням судді Мелітопольського міського районного суду Юлії Горбачової щодо позову вдови загиблого офіцера", – йдеться в заяві.

16 квітня "суддя відмовилася визнати, що загибель в липні 2014 року командира транспортного літака Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Олександра Бєлого та півсотні українських захисників стала результатом збройної агресії Російської Федерації", уточнюють льотчики.

"Виникає питання: як після прийняття таких судових рішень військові льотчики та інші військовослужбовці Збройних Сил України можуть якісно виконувати бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил?", – обурюються вони.

"Таке враження, що не український суд, за не українські гроші, намагається прискорити забуття про війну та про агресію окупанта. За кожним із подібних рішень криються сльози і розпач батьків, вдів та дітей, які втратили своїх рідних, що стали на захист української землі", – додають льотчики.

Вони нагадали судді: "За аналогічних умов, від російських ракет, загинули ще п'ятнадцять військових льотчиків Повітряних сил, серед яких Герої України Костянтин Могилко та Дмитро Майборода, а ще льотчики армійської авіації Сухопутних військ та три сотні пасажирів рейсу МН-17".

"Ми, бойові військові льотчики Повітряних Сил, закликаємо судові інстанції різного рівня не розділяти країну, приймати виважені та державницькі рішення, пам’ятати про людей, які поклали своє життя за щасливе майбутнє України та продовжують виборювати її незалежність та територіальну цілісність", – попросили бійці авіації.