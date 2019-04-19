Летчики ВСУ возмутились, что суд выгородил Россию в деле Ил-76

Боевые летчики авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины возмущены решением суда, который не признал гибель летчика Александра Белого в 2014 году следствием агрессии России.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Мы, боевые летчики авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, глубоко возмущены позорным решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой по иску вдовы погибшего офицера", – говорится в заявлении.

16 апреля "судья отказалась признать, что гибель в июле 2014 года командира транспортного самолета Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полусотни украинских защитников стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации", уточняют летчики.

"Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных Сил Украины могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил?", – возмущаются они.

"Такое впечатление, что не украинский суд, за не украинские деньги, пытается ускорить забвение о войне и об агрессии оккупанта. За каждым из подобных решений кроются слезы и отчаяние родителей, вдов и детей, потерявших своих родных, ставших в защиту украинской земли", – добавляют летчики.

Они напомнили судье: "В аналогичных условиях, от российских ракет, погибли еще пятнадцать военных летчиков Воздушных сил, среди которых Герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а еще летчики армейской авиации Сухопутных войск и триста пассажиров рейса МН-17".

"Мы, боевые военные летчики Воздушных Сил, призываем судебные инстанции разного уровня не разделять страну, принимать взвешенные и государственные решения, помнить о людях, которые отдали жизнь за счастливое будущее Украины и продолжают бороться за ее независимость и территориальную целостность", – попросили бойцы авиации.