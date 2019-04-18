Суд не визнав, що командир збитого на Донбасі Іл-76 загинув через агресію Росії
Суд у Мелітополі не визнав наслідком агресії Росії загибель Олександра Бєлого, командира літака ІЛ-76, збитого під Луганськом у 2014 році.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням рішення, яке отримала вдова Білого.
Інформація про те, що суд не задовольнив прохання дружини, також міститься у розкладі судових засідань.
Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова 16 квітня відмовила жінці у задоволенні позову.
Тетяна Чимиркова просила встановити факт загибелі чоловіка при виконанні військової служби внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
Заінтересованими особами були вказані Росія та Міністерство соціальної політики України.
Наразі суд надав Чимирковій рішення без мотивувальної частини, де має міститись аргументація відмови.
Згідно з даними судового реєстру, у серпні 2018 року та ж суддя Горбачова залишила без руху позов вдови через через те, що заява не відповідала закону. Серед причин було вказано, що жінка не вказала, з якою метою хоче встановити факт загибелі військового від агресії РФ, та не повідомила, у кого перебувають оригінали доказів, копії яких вона надіслала суду.
Водночас, як свідчить судовий реєстр, 21 березня суддя того ж Мелітопольського міськрайонного суду задовольнив аналогічний позов вдови іншого члена екіпажу Іл-76. Суддя Валерій Фомін визнав, що старший бортовий авіатехнік Олександр Козолій загинув внаслідок збройної агресії Росії.
Нагадаємо:
- 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав.
- На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.
- 17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.
- На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.
- Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.
- 27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію. Наразі апеляційний суд все ще розглядає його справу.
- Суд не позбавив генерала військового звання, а у 2017 році Міноборони виділило йому квартиру в столиці.
- 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.
- У червні 2018 року суд зобов'язав Міноборони виплатити родичам загиблих 19,5 млн.
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