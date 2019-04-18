Суд не визнав, що командир збитого на Донбасі Іл-76 загинув через агресію Росії

Суд у Мелітополі не визнав наслідком агресії Росії загибель Олександра Бєлого, командира літака ІЛ-76, збитого під Луганськом у 2014 році.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням рішення, яке отримала вдова Білого.

Інформація про те, що суд не задовольнив прохання дружини, також міститься у розкладі судових засідань.

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Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова 16 квітня відмовила жінці у задоволенні позову.

Тетяна Чимиркова просила встановити факт загибелі чоловіка при виконанні військової служби внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Заінтересованими особами були вказані Росія та Міністерство соціальної політики України.

Наразі суд надав Чимирковій рішення без мотивувальної частини, де має міститись аргументація відмови.

Рішення судді Горбачової фото: громадське

Згідно з даними судового реєстру, у серпні 2018 року та ж суддя Горбачова залишила без руху позов вдови через через те, що заява не відповідала закону. Серед причин було вказано, що жінка не вказала, з якою метою хоче встановити факт загибелі військового від агресії РФ, та не повідомила, у кого перебувають оригінали доказів, копії яких вона надіслала суду.

Водночас, як свідчить судовий реєстр, 21 березня суддя того ж Мелітопольського міськрайонного суду задовольнив аналогічний позов вдови іншого члена екіпажу Іл-76. Суддя Валерій Фомін визнав, що старший бортовий авіатехнік Олександр Козолій загинув внаслідок збройної агресії Росії.

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