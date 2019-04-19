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На стадіон пускатимуть із 16:00, квитки на дебати треба роздрукувати

П'ятниця, 19 квітня 2019, 12:58
На стадіон пускатимуть із 16:00, квитки на дебати треба роздрукувати

Пропуск на НСК "Олімпійський", де 19 квітня відбудуться дебати кандидатів у президенти, розпочнеться о 16:00, з собою треба мати документи і бути готовим до перевірки речей.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба відомства.

"Пропуск на стадіон почнеться з 16-ї години, коли розпочнеться концертна програма. Допуск у фан-зону буде перекритий за 10 хвилин до початку дебатів", - сказав він.

Він додав, що на громадян чекатиме кілька перевірок: металеві рамки з ручними металодетекторами на підході до "Олімпійського", а також перевірки в чаші стадіону. 

 

"Підозрілі речі ми будемо вилучати, а громадян не допускати до місця проведення заходу, незважаючи на запрошення чи білети. На заході заборонено використання будь-якої символіки, окрім державних прапорів. При цьому проносити їх можна тільки у вигляді полотнищ", - сказав Крищенко.

Він наголосив, що це робиться задля безпеки. 

За словами Крищенка, наразі поліція працює у посиленому режимі, залучено 10 тисяч осіб, які обстежують стадіон і перекривають вулиці навколо НСК "Олімпійський" тощо. 

 

"Ми будемо коригувати численність правоохоронців в залежності від ситуації. Окрім того, будуть задіяні розрахунки Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також 20 карет "швидкої допомоги", які будуть знаходитися як у чаші стадіону, так і на прилеглих вулицях", - сказав Крищенко.

Разом з тим команда кандидата Володимира Зеленського повідомила у Telegram, що відвідувачам дебатів треба роздрукувати свій електронний квиток.

"Правила однакові для всіх відвідувачів: Квиток обов’язково треба роздрукувати, в електронному вигляді система його не зчитає", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що не можна виходити за межі контрольно-пропускних пунктів до закінчення дебатів і  необхідно дотримуватись установлених організаторами правил поведінки.

"Якщо ви порушите встановлений порядок, то будете змушені покинути захід. Відвідування заходу в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння суворо заборонено", - нагадали у Зеленського.

Повідомляється, що один квиток дає право входу тільки одній людині.

"Категорично заборонено приносити на захід: фотоапарат, камеру, зброю,  вогненебезпечні засоби, наркотичні засоби, алкогольні напої, воду та інші напої, домашніх тварин. Прохання не приходити з дітьми", - підсумували у Зе-команді.

Нагадаємо:

  • Дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком відбудуться о 19:00 на НСК "Олімпійський".
  • В цей самий день з 20 до 21 години також мали відбутися офіційні дебатикандидатів в студії "Суспільного телебачення", однак їх перенесли на 21:00.

Українська правда

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Теми: дебатиполіціявибори президента 2019
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