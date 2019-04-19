Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На стадион будут пускать с 16:00, билеты на дебаты нужно распечатать

Пятница, 19 апреля 2019, 12:58
На стадион будут пускать с 16:00, билеты на дебаты нужно распечатать

Пропуск на НСК "Олимпийский", где 19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты, начнется в 16:00, с собой нужно иметь документы и быть готовым к проверке вещей.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов", - сказал он.

Он добавил, что граждан будут ожидать несколько проверок: металлические рамки с ручными металодетекторами на подходе к "Олимпийскому", а также проверка в чаше стадиона. 

 

"Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашения или билеты. На мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов. При этом проносить их можно только в виде полотнищ", - сказал Крищенко.

Он подчеркнул, что это делается для безопасности.

По словам Крищенко, сейчас полиция работает в усиленном режиме, привлечены 10 тысяч человек, которые обследуют стадион и перекрывают улицы вокруг НСК "Олимпийский" и прочее.

 

"Мы будем корректировать численность правоохранителей в зависимости от ситуации. Кроме того, будут задействованы расчеты Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также 20 карет "скорой помощи", которые будут находиться как в чаше стадиона, так и на прилегающих улицах", - сказал Крищенко.

Вместе с тем команда кандидата Владимира Зеленского сообщила в Telegram, что посетителям дебатов нужно распечатать свой электронный билет.

"Правила одинаковы для всех посетителей: билет обязательно надо распечатать, в электронном виде система его не считает", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов и необходимо придерживаться установленных организаторами правил поведения.

"Если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие. Посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено", - напомнили у Зеленского.

Сообщается, что один билет дает право входа только одному человеку.

"Категорически запрещено приносить на мероприятие: фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, воду и другие напитки, домашних животных. Просьба не приходить с детьми", - подытожили в Зе-команде.

Напомним:

  • Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 19 до 20.
  • В этот же день с 20 до 21 часов также должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Общественного телевидения", но их перенесли на 21:00.

Украинская правда
Темы: дебатыполициявыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
дебаты
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: