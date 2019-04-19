Пропуск на стадион начнется в 16:00, билеты нужно распечатать

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Пятница, 19 апреля 2019, 12:58

Пропуск на НСК "Олимпийский", где 19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты, начнется в 16:00, с собой нужно иметь документы и быть готовым к проверке вещей.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов", - сказал он.

Он добавил, что граждан будут ожидать несколько проверок: металлические рамки с ручными металодетекторами на подходе к "Олимпийскому", а также проверка в чаше стадиона.

"Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашения или билеты. На мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов. При этом проносить их можно только в виде полотнищ", - сказал Крищенко.

Он подчеркнул, что это делается для безопасности.

По словам Крищенко, сейчас полиция работает в усиленном режиме, привлечены 10 тысяч человек, которые обследуют стадион и перекрывают улицы вокруг НСК "Олимпийский" и прочее.

"Мы будем корректировать численность правоохранителей в зависимости от ситуации. Кроме того, будут задействованы расчеты Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также 20 карет "скорой помощи", которые будут находиться как в чаше стадиона, так и на прилегающих улицах", - сказал Крищенко.

Вместе с тем команда кандидата Владимира Зеленского сообщила в Telegram, что посетителям дебатов нужно распечатать свой электронный билет.

"Правила одинаковы для всех посетителей: билет обязательно надо распечатать, в электронном виде система его не считает", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов и необходимо придерживаться установленных организаторами правил поведения.

"Если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие. Посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено", - напомнили у Зеленского.

Сообщается, что один билет дает право входа только одному человеку.

"Категорически запрещено приносить на мероприятие: фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, воду и другие напитки, домашних животных. Просьба не приходить с детьми", - подытожили в Зе-команде.

Украинская правда

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Темы: дебаты полиция выборы президента 2019


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