Дебати 2019: На "Олімпійському" встановили дві сцени

На НСК "Олімпійському" триває підготовка до дебатів кандидатів у президенти: там встановили дві сцени, тестують звук.

Про це свідчить відео, яке оприлюднив фотограф Ян Доброносов.

Трав’яний покрив поля закрили спеціальним покриттям як це робиться під час масових заходів.

Між двома сценами посеред поля встановлена невелика трибуна з двома мікрофонами.

Пропуск на НСК "Олімпійський", де 19 квітня відбудуться дебати кандидатів у президенти, розпочнеться о 16:00, з собою треба мати документи і бути готовим до перевірки речей.