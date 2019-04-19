Дебаты 2019: На "Олимпийском" установили две сцены

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Пятница, 19 апреля 2019, 14:25

На НСК "Олимпийском" идет подготовка к дебатам кандидатов в президенты: там установили две сцены, тестируют звук.

Об этом свидетельствует видео, которое обнародовал фотограф Ян Доброносов.

Травяной покров поля закрыли специальным покрытием, как это делается во время массовых мероприятий.

Между двумя сценами посреди поля установлена небольшая трибуна с двумя микрофонами.

 

Валентина Романенко, УП

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Темы: выборы президента 2019


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