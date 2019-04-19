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Дебаты 2019: На "Олимпийском" установили две сцены

Пятница, 19 апреля 2019, 14:25

На НСК "Олимпийском" идет подготовка к дебатам кандидатов в президенты: там установили две сцены, тестируют звук.

Об этом свидетельствует видео, которое обнародовал фотограф Ян Доброносов.

Травяной покров поля закрыли специальным покрытием, как это делается во время массовых мероприятий.

Между двумя сценами посреди поля установлена небольшая трибуна с двумя микрофонами.

 

Пропуск на НСК "Олимпийский", где 19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты, начнется в 16:00, с собой нужно иметь документы и быть готовым к проверке вещей.

Валентина Романенко, УП
Темы: выборы президента 2019
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