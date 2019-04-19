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Прихильники Порошенка рушили з Майдану до "Олімпійського"

П'ятниця, 19 квітня 2019, 15:31

Учасники мітингу на Майдані Незалежності в центрі Києва на підтримку кандидата на пост президента, чинного глави держави Петра Порошенка після завершення його виступу попрямували до НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

 
Прихильники Порошенка зібрались 19 квітня на Майдані Незалежності
михайло палінчак, ап

Після виступу Порошенка зі сцени оголосили про те, що учасники акції можуть оушати до "Олімпійського", а також повідомили, що колону очолить сам президент.

Однак, пройшовши невелику відстань від сцени в оточенні учасників акції, голова держави сів в автомобіль і покинув місце проведення мітингу.

На цей момент учасники мітингу рухаються колоною по вулиці Хрещатик в бік Бессарабської площі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019Порошенко
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